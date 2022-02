Zusammen mit seiner Schwester Isabelle wurde Marcel am 19. März 1946 in Aarau geboren. Sie waren das dritte Zwillingspaar ihrer Eltern. Da die Eltern nicht fähig waren, die Kinder zu betreuen, fanden sie alle Aufnahme im neu eröffneten Kinderheim Sunnehus in Frutigen.

Dem Ehepaar Gertrud und Paul Sieber-Müller war der Wunsch nach einem eigenen Kind nicht in Erfüllung gegangen. Der fünfjährige Marcel hatte es ihnen angetan, und sie nahmen ihn in ihre Obhut. Gleichzeitig kam Isabelle zu einem anderen Ehepaar in der Nachbarschaft. Während der gesamten Schulzeit waren die beiden Geschwister in der gleichen Klasse.

Liebevoll betreut von den Eltern, die ihm viel Zuneigung und ein wunderbares Umfeld schenkten, erlebte Marcel eine geborgene Kindheit. Die Lehre zum Confiseur-Patissier-Glacier mit…