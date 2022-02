EISHOCKEY Wegen verletzungsbedingten Ausfällen reisten die Adelbodner am 29. Januar mit nur 16 Feldspielern nach St. Imier. Dass ihnen dort wenig gelang, lag aber weniger an der Unterzahl – der Gegner agierte kaltblütiger und verwandelte seine Chancen effektiver.

Seit dem 18. Dezember 2021 hat der EHC Adelboden keinen Ernstkampf mehr bestritten. Umso grösser war die Freude am vergangenen Dienstag, als die Verantwortlichen des Verbands entschieden, die Meisterschaft fortzusetzen.

Die Adelbodner hatten während der spielfreien Zeit zwei Freundschaftsspiele absolviert. So reiste die Mannschaft gut eingestellt nach St. Imier. Allerdings blieben einige Plätze im Car leer: Die Liste der verletzten Spieler ist insbesondere nach dem Spiel in Burgdorf deutlich länger geworden. So fehlten die…