SKI ALPIN Am 14. Februar fanden in Jaun die Junioren-Schweizermeisterschaften der Herren in den Altersstufen U18 und U21 statt. Dabei siegte Niklas Trummer (SC Adelboden) in der Kategorie U18. In der Kategorie U21 wurde Luc Roduit (Verbier) Meister.

MICHAEL SCHINNERLING

Der Schnee war kompakt und der Himmel leicht bewölkt, als Niklas Trummer auf der Piste Schattenhalb auf 1230 Höhenmetern stand. Vor ihm lagen 58 Tore, die es auf einer Distanz von 620 Metern abzufahren galt. «Ich versuchte, mich auf den bevorstehenden Lauf zu fokussieren und mir selbst keinen Druck zu machen. Da es viele Übergänge gibt, liegt mir so eine Piste eher weniger. Sie ist mit ihren vielen Geländewechseln anspruchsvoll», kommentiert der Adelbodner im Nachhinein. Beim «BRACK.CH»- FIS-Slalom lag Trummer in der…