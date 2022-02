SKI ALPIN Die beiden Slalomläufe am BOSV/LEKI-Cup vom Sonntag auf der Tschentenalp hatten ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Beim ersten Durchgang stürzten sich die jungen Skicracks in den Nebel, den zweiten bestritten sie bei strahlender Sonne. Die Frutigtaler überzeugten mit mehreren Podestplätzen.

YVONNE BALDININI

Thomas Hunziker, der früher selbst Skirennen gefahren ist, gibt seiner Tochter Nina an der Bergstation die letzten Tipps. «Halte den Oberkörper immer stabil Richtung Tal. Kante die Ski gut auf. In der Fläche lass sie laufen.» Das Mädchen vom Skiclub Selzach und dem Verband Schneesport Mittelland wird in der Kategorie der unter 14-Jährigen starten. «Ich hoffe auf einen Podestplatz», sagt sie und verschwindet dann auf ihren Latten im Nebel.

Nebenan wärmen sich Dania…