EISHOCKEY Nach dem Unterbruch der Meisterschaft begrüsste der EHC Adelboden am Samstag zahlreiche Fans zum ersten Heimspiel im neuen Jahr. Die Motivation war gross, das Ziel klar: Wollte man die Topplatzierung in der Tabelle behalten und sich das Heimrecht für die kommenden Play-offs sichern, musste ein Sieg her.

Die Partie startete furios: Nach einer Weltklasse-Passkombination von Captain Bruno Marcon und Sandro Brechbühl verwertete Topscorer Dario Kropf die Chance und legte für die Einheimischen vor. Nur 21 Sekunden später doppelte Marco Germann auf Pass von Che Zryd nach. Die Adelbodner legten, ganz zur Freude ihrer Fans, los wie die Feuerwehr – der Start in ein nervenaufreibendes Duell war geglückt.

Nachdem der HC Delémont-Vallée die anfängliche Kaltdusche verdaut hatte, baute das…