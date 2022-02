Letzten Mittwoch fand im Alters- und Pflegeheim «jetzt Fröschenmoos» ein Pyjama-Tag statt. Geschäftsführerin Franziska Schranz wollte eine Auflockerung in den Heimalltag bringen und lud die Mitarbeiter-Innen ein, einen Tag lang anstelle der Berufskleidung ein witziges Nachtgewand zu tragen, um die BewohnerInnen etwas zum Schmunzeln zu bringen. Der Geschäftsführung war es aber auch wichtig, dass die MitarbeiterInnen selbst etwas innehalten und sich auf den Wert ihrer Arbeit besinnen konnten. Sie sollten an diesem Tag genug Zeit für Gespräche haben, sich Pausen bei Kuchen und Kaffee gönnen und verinnerlichen, dass man Freude an der Arbeit haben und stolz auf seine Leistung sein darf.

Handmassage und Geschichtenecke

Die Idee wurde vom Team der Alltagsgestaltung ebenfalls aufgenommen. Es…