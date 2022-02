Platz für den Bock auf dem Platz

Mit dem «Apart Hotel» im Hintergrund hat Adelboden einen neuen Dorfplatz erhalten – weitläufiger als zuvor, vielseitig nutzbar und zeitgenössisch gestaltet. Nur: Da war doch noch etwas, das den früheren Dorfplatz geprägt hat. Genau, die Steinbock-Skulptur mitsamt zugehörigem Brunnen. Beides ist verschwunden. Nun fristet der Steinbock ein diskretes Dasein auf dem Vordach des Gemeindehauses, abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Zuständigerseits wurde anscheinend befunden, die Erinnerung an die Wiederansiedlung von Steinböcken am Lonner in den Fünfzigerjahren habe auf dem neuen Dorfplatz keinen Platz. Dachte hier vielleicht jemand, in Adelbodens Dorfkern sollte nicht länger ausgerechnet das Werbe emblem des Bündner Tourismus prangen? Oder der altgediente…