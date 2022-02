AUS «ICH» MACH «WIR»

«Habe ich mir heute schon Zeit für mich selbst genommen?» Mit diesesr Frage wurde ich neulich auf dem WC einer hiesigen Lokalität konfrontiert. Mein erster Impuls war natürlich, mich dem flauschigen Gefühl der Eigentherapie hinzugeben und zu sagen: «Nein, habe ich nicht. Aber ich sollte dringend damit anfangen!» Doch dann fielen mir lauter Situationen ein, in denen ich sehr wohl für mich da bin und mir etwas gönne: die Urlaubsreise zum Beispiel, das Feierabendbier mit Freunden oder das dicke Buch zur Nachtlektüre. Mich überkamen Zweifel: Ist die Frage an der WC-Wand wirklich die, die wir uns heutzutage stellen sollten? Ist es nicht eher so, dass wir schon viel zu lange nur noch um uns selbst kreisen?

Wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir noch nie so viel Zeit für uns…