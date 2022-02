Analog in der Gruppe oder digital allein

Von klein auf bewegen wir uns, dieser Drang ist natürlich. Eltern freuen sich über den ersten Purzelbaum, die Sprösslinge tun es ihnen gleich. Schon früh lernen wir, dass Bewegung und Sport für unsere Gesundheit wichtig sind. Eltern fahren ihre Kleinen von Pontius zu Pilatus, in den Schwimmkurs, ins Ballett, zum Eislaufen, und, und, und …

Beim Eintritt in die Schule haben viele Kinder den Purzelbaum verlernt. In der Kindheit entscheidet sich wohl auch, welcher Typ Sportler man ist: Ein Teamplayer, der sich am liebsten im Beisein anderer bewegt und dabei Anstrengung und Geselligkeit versucht unter einen Hut zu bringen? Oder eine Einzelkämpferin, der es nur wohl ist, wenn sie sich selbst an die Grenzen bringt?

Ich gehöre sicher zu den Ersteren.…