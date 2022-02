LANGLAUF Auch das dritte und letzte Rennen der diesjährigen Cross-Country-Events konnte wie geplant am Dienstag auf der Kandersteger Nachtloipe ausgetragen werden. In allen Kategorien setzten sich die Favoriten durch.

SUSANNA STUDER

Trotz des vielen Neuschnees waren die Bedingungen für das Abschlussrennen der Cross-Country-Serie sehr gut. Am Start standen auch diesmal wieder über 80 LäuferInnen, die den Wettkampf im Massenstart in freier Technik laufen wollten. Die Ausgangslage für den Gesamtsieg der Rennserie war in einigen Kategorien recht spannend, hatten die Erstplatzierten doch nur wenige Punkte Vorsprung auf die Zweiten. Wie sich nach dem Wettkampf zeigte, konnten sich aber in jeder Kategorie die Favoriten durchsetzen.

Bei den Damen bleibt der Wanderpreis zum vierten Mal in Folge in…