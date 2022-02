EISHOCKEY Am Donnerstag begann für Adelboden die Best-of-Five-Serie gegen einen gefürchteten Kontrahenten: den HC St-Imier. In diesem ersten Spiel unterlag der EHCA zwar – doch schon am Samstag glückte ihm die Revanche.

Auf dem guten zweiten Rang beendete der EHC Adelboden die Qualifikation. Gegner im Viertelfinal ist – wie bereits beim letzten Mal – der HC St-Imier. Angesprochen wurde dieser Zufall zumindest in der Garderobe nur ungern. Zum einen hatte man in der letztjährigen Serie kein Spiel gewinnen können, zum anderen hatten die Adelbodner in dieser Saison beide Direktduelle verloren. Fraglich ist demnach, ob sich der Tabellenzweite aus dem Berner Oberland oder die Fledermäuse aus dem Berner Jura für den Halbfinal qualifizieren. Für Spannung ist also gesorgt.

Dominanz ab dem zweiten…