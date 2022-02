Aufgrund des guten Streckenzustands und des prognostizierten Wetters konnte am Freitag das erste Mondschein-Schlitteln durchgeführt werden.

In der frischverschneiten Landschaft wurden über 100 Fackeln gesetzt, die den TeilnehmerInnen den Weg leuchteten. Zudem wurden Bäume und alte Gebäude in Licht gehüllt. Bei der Ankunft am Start wurden den Schlittlern Glühwein, Punsch und ein Apéro gereicht – und Finnenkerzen sorgten für einen behaglichen Feuerschein. Bevor die Abfahrt angetreten wurde, gab es noch eine Überraschung am nächtlichen Himmel. Simon Lei, Gleitschirmpilot aus Unterseen, schwang sich vom Allmispitz aus in die Lüfte und flog eine akrobatische Darbietung. Sein Gleitschirm und sein Windsack sind mit über 300 LEDs bestückt, die in unterschiedlichen Farben erstrahlen können. Die…