Flexibel und nachhaltig

Die Online-Reiseorganisation Expedia hat jüngst den neuen «Traveler Value Index: 2022 Outlook» veröffentlicht. Dieser basiert auf der Befragung von 5500 Erwachsenen in acht Ländern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Menschen das Reisen und die Freizeit nach zwei Jahren Pandemie mehr denn je wertschätzen. Zudem haben Touristen begonnen, sich an die Realität von Covid- 19 anzupassen. Das lässt sich an der hohen Priorität von Flexibilität und dem Interesse an Nachhaltigkeit erkennen. Konkret zeigt sich dies an der Bereitschaft, Beschäftigten im Tourismus mehr Trinkgeld zu geben und sich für seltener besuchte Reiseziele zu entscheiden. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehört der steigende Anteil von Reisen für das persönliche Wohlbefinden: mehr…