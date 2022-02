Am 24. Januar fand die Hauptversammlung des Frauenvereins Frutigen statt. Die Mitglieder blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Über 150 Jubilare wurden besucht. Die Neugeborenen wurden mit einem Geschenk begrüsst. Auch in der Adventszeit wurden Gemeindemitglieder mit einem Besuch überrascht. Einsätze bei den Blutspendeaktionen, den Seniorenmittagessen, in der Brockenstube am Baumgärtliweg (jeden Donnerstagnachmittag geöffnet) sowie bei den Ständen am Frutigmärit und am Backmärit in der Landi – für all das brauchte es viele freiwillige Helferinnen.

Präsidentin Marianne Rubin, Kassierin Susanne Wiedmer sowie Silvia Oester treten als langjährige Vorstandsmitglieder zurück. Die neue Präsidentin Erika Grossen verabschiedete die drei Frauen und bedankte sich für deren grossen Einsatz.…