Exklusive Antiquitäten zu sammeln ist das grosse Hobby von Adrian und Monika Erni. Am Donnerstag stellte Adrian Erni acht Musikspielgeräte aus seinem Fundus vor, die während der Belle Epoque erfunden und / oder gebaut worden waren.

KATHARINA WITTWER

Schon Konfuzius soll um 500 vor Christus Singvogelautomaten beschrieben haben. «Somit ist das hier die am längsten bekannte Technik», informierte Adrian Erni seine ZuhörerInnen am Donnerstag. Nachdem er die Feder mit einem Schlüssel aufgezogen hatte, kamen die Anwesenden kaum aus dem Staunen heraus. Zum Vogelgezwitscher bewegten die zwei Vögel in der Voliere ihr Köpfchen oder die Schwanzfedern und öffneten und schlossen den Schnabel. Aus dem Symphonion (Lochplattenspieler), der Organette (Zungendrehorgel) oder der Walzenspieldose erklangen…