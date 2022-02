Die Musikschule unteres Simmental und Kandertal (MUSIKA) feiert 2022 ihren 40. Geburtstag. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres traten die jungen TeilnehmerInnen des lokalen Begabtenförderungsprogramms am Wochenende vom 22. / 23. Januar in Frutigen und Erlenbach auf. Diese Podiumskonzerte sind das neuste Produkt der MUSIKA. Sie bieten einerseits den Kindern und Jugendlichen mit besonderer Begabung und «Hunger nach mehr» eine zusätzliche Möglichkeit, Auftrittserfahrung zu sammeln. Andererseits sollen die Konzerte aber auch den unterstützenden Gemeinden aufzeigen, was mit dem gesprochenen Geld passiert.

Über das ganze Jubiläumsjahr verteilt wird die MUSIKA mit grösseren und kleineren Anlässen in «ihren» beiden Tälern präsent sein. Ein erster grösserer Event steigt am 30. April in Reichenbach,…