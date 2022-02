Diese Frage stellte sich letzten Freitag eine Gruppe Zweit- bis Viertklässler in der Gemeindebibliothek Frutigen. Nur Fabienne Wyttenbach, die kurz vor dem Abschluss ihrer Weiterbildung zur «LiteraturLaborantin» steht, kannte das Geheimnis bereits. Während zwei Stunden tauchten sie und die Kinder in die Welt des russischen Mädchens Frossja Furchtlos ein. Es wohnt mit seiner Grossmutter in einem kleinen Dorf und erlebt dort immer wieder Spektakuläres.

Wieder zurück von der Reise zu Frossja, dem fernen Russland und den verschiedenen Tieren, war die Frage dann auch für die Kinder beantwortet: Jedes Buch ist eine «LiteraTür». Einfach einen Buchdeckel aufklappen – und die literarische Türe ist offen. Um auf Entdeckungsreise zu gehen, muss man als Leserin oder Leser nur noch eintreten…