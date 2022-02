Im April dieses Jahres führt die ganze Schule Winklen wieder eine Radiowoche durch. Letzten Mittwoch fand dazu die Kick-off-Veranstaltung statt.

MARTIN WENGER

Wer letzten Mittwoch am Schulhaus Winklen vorbeigefahren ist, dem ist auf dem kleinen Pausenplatz möglicherweise ein besonderes Gefährt aufgefallen. Es handelte sich dabei um den Sendewagen für die bevorstehende Radiowoche vom 4. bis zum 8. April.

Um 8 Uhr öffneten die beiden Radioleute Selina und Adrian die Tür des Busses. Trotz des garstigen Wetters drängte sich eine grosse Schülerschar davor. In Vierergruppen konnten sich nach und nach alle SchülerInnen in den Bus setzen, sich mit einem Kopfhörer mit Mikrofon ausrüsten und die Fragen von Adrian beantworten: Was hast du heute gefrühstückt? Welches ist dein Lieblingstier? Wie heisst…