Wer in seinem Garten oder auf der Terrasse im Winter eine Vogelfutterstelle hat, kann derzeit diverse Vogelarten beobachten. Meisen, Spatzen, Kleiber sowie verschiedene Finkenarten wie Grünfink, Distelfink, Buchfink und Bergfink besuchen oft in Scharen das Futterhaus. Was viele nicht wissen: Der Bergfink ist kein heimischer Brutvogel, sondern ein Wintergast, der sich nur von Anfang Oktober bis etwa Ende März bei uns aufhält.

Kolonien mit Zehntausenden von Vögeln

Das Brutgebiet dieser hübsch gefärbten Vögel ist hauptsächlich Skandinavien und Russland, wo ihr Bestand auf acht bis zehn Millionen Brutpaare geschätzt wird. Daher ist es nicht erstaunlich, wenn in Jahren mit grosser Buchenmast (also einem grossen Vorkommen von Bucheckern) im Unterland und in Juranähe riesige Schwärme von…