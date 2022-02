EISHOCKEY Im dritten Play-off-Spiel gegen St-Imier wollte der EHCA seinem unbequemen Gast trotz verletzungsbedingter Absenzen ein Bein stellen. Für Verstärkung war gesorgt: Tomy Koller, Cedric Kaufmann und Cyril Brunner gaben ihr Comeback in der 1. Liga. Nach diesem Heimspiel steht es nun 2:1 für Adelboden.

Vor über 200 ZuschauerInnen zeigten sich beide Teams von Anfang an gewillt, ihr ganzes Können einzusetzen. Es waren noch nicht einmal drei Minuten vergangen, als Terence Roth die hiesigen Fans zum Jubeln und den EHC Adelboden ein erstes Mal in Führung brachte. Das gegnerische St-Imier liess sich davon aber nicht beirren, spielte beherzt auf und bezwang – mit etwas Glück – den hervorragend spielenden Goalie David Friedli in der elften Minute. Beide Mannschaften hielten das Tempo in der…