Heute feiert Abraham Schranz in der Stiftung Lohner einen hohen Geburtstag. «Hubel-Hämi», wie man ihn nennt, weiss viel über sein Leben zu erzählen.

FRITZ INNIGER

Abraham Schranz sitzt auf einem Stuhl in seinem Zimmer, an der Wand neben ihm hängt eine 100-jährige Schwarzwälder Pendule, die mit ihrem «Täggele» die Stille unterbricht. Die schöne Aussicht zum Lohner kann der Jubilar von seinem Fenster oder Balkon aus geniessen.

Er bietet dem Gast einen Stuhl direkt neben sich an. «Ig ghöre drum schlächt», erklärt er, und beginnt aus seinem Leben zu erzählen. Sein Vater war Schuhmacher. Er selbst konnte dieses Handwerk wegen seines steifen Zeigefingers an der linken Hand nicht ausüben, da die Gefahr bestand, sich mit dem Hammer zu verletzen. Neun Jahre arbeitete Schranz in einer…