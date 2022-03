VELOSPORT Joël Suter mischt in der höchsten Radrennfahrer-Liga mit. Als Neuling im Team muss er sich vorerst profilieren und beweisen, dass er seiner Aufgabe als «Helfer» gerecht wird.

KATHARINA WITTWER

Die letzten beiden Jahre waren nicht einfach für Joël Suter. In dieser Zeit stand er beim belgischen Profiteam «Bingoal» unter Vertrag. Dieser lief Ende 2021 aus. Wegen Corona fielen viele Rennen aus, was nicht nur für Suter schwierig war. Erstmals machte der ambitionierte Sportler aus Wengi an den letztjährigen Schweizer Rundfahrten «Tour de Romandie» und «Tour de Suisse» auf sich aufmerksam. Im August zog er sich bei einem Sturz eine langwierige Knieverletzung zu. Das Jahr neigte sich dem Ende zu und er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Er konnte entweder als Amateur in ein…