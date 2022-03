LANDWIRTSCHAFT Am Sonntagabend endete die viertägige AgriMesse in Thun. Die Bilanz der Aussteller aus dem Frutigland ist sehr positiv.

MICHAEL SCHINNERLING

Schon an der Eröffnung am Donnerstagmorgen waren um 11 Uhr alle Parkplätze und die Restaurants auf dem Gelände bis auf den letzten Platz besetzt. Am Sonntag kamen viele Familien und am frühen Morgen bildete sich beim Eingang eine bis zu 250 Meter lange Menschenschlange. Das grosse Interesse spürten auch die Frutigländer Messehändler. Beim Stand der Rieder Metallbau AG sagte Marco Rieder: «Zu Beginn der Ausstellung hatte es sehr viele, am Wochenende sogar überwältigend viele Leute. Wir führten qualitativ gute Gespräche und hatten nach der Pause eine schöne Messe.» Für puralpina aus Frutigen war es seit Langem das erste Mal, dass man bei…