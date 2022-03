NEUES BUCH Auf der ganzen Welt sichern Kühe den Bedarf an Milch und Rindfleisch. Doch geht die Bedeutung der mehr als eine Milliarde Rinder weit über die Nahrungsmittelproduktion hinaus. Davon erzählt das Werk «Das Rind: Geschichte, Biologie, Rassen» von C atrin Rutland.

PETER SCHIBLI

Seit Beginn der Züchtung und Nutzung von Hausrindern ist deren Bedeutung für den Menschen stetig gewachsen. Rinder versorgen uns mit Milch, Fleisch und Leder, und selbst ihre Ausscheidungen werden zum Hausbau oder als Brennstoff verwendet. In Indien gelten Kühe gar als heilig. Weltweit gibt es geschätzt über eine Milliarde Rinder. In der Schweiz werden die meisten für Milchoder Fleischproduktion genutzt. Zum Simmentaler Fleckvieh liest man in dem Buch: «Inzwischen gibt es weltweit vierzig Millionen Tiere des…