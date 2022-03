EISHOCKEY Nach dem Auswärtssieg am Donnerstag gewann der EHCA auch das Heimspiel am Samstag gegen Université Neuchâtel – und schloss damit ohne Umwege den Play-off-Halbfinal ab.

Trotz der Absenz wichtiger Spieler wollten die Adelbodner bei der Best-of-Five-Serie den Sack zumachen. Nach zwei Siegen starteten sie begreiflicherweise mit viel Selbstvertrauen in die Partie und gaben die Marschrichtung vor. Sie traten früh gefährlich vor Grguric auf. In der 9. Minute entwischte Marco Germann und schloss gekonnt per Backhand zum 1:0 ab. Eine Überzahlsituation brachte die Gäste ins Spiel, Torhüter Melchior Lanz parierte jedoch souverän und ruhig. Bei 5 gegen 5 blieben die Einheimischen die bessere Mannschaft – doch Bruno Marcon traf kurz vor Drittelsende nur den Pfosten.

Ausgeglichene Partie im…