ÖFFENTLICHER VERKEHR Bauarbeiten im Bahnhof Bern haben von Montag, 28. März, bis Freitag, 23. September 2022, Auswirkungen auf das Angebot der BLS: Weil in dieser Zeit im Bahnhof Bern weniger Gleise zur Verfügung stehen, kommt es zu Fahrplananpassungen und Gleisänderungen. Die BLS bittet die Fahrgäste, sich vor der Reise im Onlinefahrplan zu informieren und die Informationen am Bahnhof und am Zug zu beachten.

Die wichtigsten Fahrplanänderungen:

• Vom 28. März bis 11. September müssen Reisende von / nach Zweisimmen in Spiez umsteigen.

• Vom 28. März bis zum 23. September fallen auf der S2 zwischen Bern–Konolfingen–Langnau vereinzelt Zusatzzüge am Morgen und / oder Abend aus.

Durch die knappen Gleisverhältnisse in Bern ist es vom 28. März bis 11. September 2022 nicht möglich, längere oder…