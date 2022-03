«0,46»

Millimeter hoch ist die Schale der kleinsten Schnecke der Welt. Entdeckt wurde die Art in einer Höhle in Nordvietnam. Angustopila psammion, so ihr wissenschaftlicher Name, ist also kleiner als ein Sandkorn – und besetzt gerade damit eine ökologische Nische. Die winzige Schnecke kann selbst dort noch Nahrung finden, wo sonst kein Tier mehr hingelangt.

