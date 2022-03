Bräunlichgelbe Pisten

Am 21. März entstand dieses Foto auf Silleren. Der Saharasand ist auch eine Woche nach seiner Ankunft im Tal noch deutlich erkennbar. Die gewalzten Skipisten sind weiss, die schneebedeckten Weiden dazwischen weisen einen bräunlichen Farbstich auf. Meteorologen kündigen bereits die nächste Ladung Wüstensand an: Zurzeit wird in der Sahara wieder ordentlich Staub aufgewirbelt, der im Laufe der nächsten Woche zu uns gelangen dürfte.

PETER SCHIBLI / REDAKTION