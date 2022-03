LAUFSPORT Die Crosslaufsaison war für den LC Scharnachtal kurz, dafür mit einer Bronzemedaille an der Crosslauf-Schweizermeisterschaft und einem Kantonalmeistertitel sehr erfolgreich.

Den Start in die Crosslaufsaison 2022 absolvierten die LäuferInnen des LC Scharnachtal am Crosslauf im freiburgischen Düdingen. Im Kurzcross gewann Christine Müller souverän. In der gleichen Kategorie klassierte sich ihre Schwester, Sandra Müller, im fünften Rang. Ebenfalls eine gute Leistung bot Mario Jurt in seinem ersten Wettkampf in der Kategorie U18.

Anlässlich des Bärner Crosslaufs im Januar auf der Berner Allmend wurde gleichzeitig die Kantonalmeisterschaft durchgeführt. Dort konnte sich Sandra Müller zur Kantonalmeisterin im Kurzcross küren lassen. Sie wurde im Gesamtklassement Zweite und war…