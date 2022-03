Am Mittwoch traf sich vor dem Hotel Alfa Soleil eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, die normalerweise während der Saison keine Zeit für einen gemeinsamen Schwatz und ein Bier hat. Der Hotelierverein Adelboden-Lenk-Kandersteg hatte alle Angestellten und Arbeitgeber des Gastgewerbes und der Tourismusbranche zu einem Dankeschön-Fest eingeladen. Wegen der Distanzen waren fast ausschliesslich KanderstegerInnen und solche, die im Ort arbeiten, anwesend. Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch

«Den 16. März haben wir gewählt, weil der Bundesrat auf den Tag genau vor zwei Jahren den ersten Lockdown in Kraft setzte. Seither ist von uns allen grosse Flexibilität erforderlich», so Nico Seiler. Getränke, Bratwurst und «Cheesbrätel» wurden von Lieferanten und zugewandten Betrieben aus…