LUFTRETTUNG Die Rega hat mit Airbus Helicopters einen Vertrag zur Beschaffung neun neuer Helikopter unterzeichnet. Diese werden 2024 / 2025 die bestehende Mittellandflotte ersetzen.

«Mit 13 über das ganze Land verteilten Einsatzbasen und einer Partnerbasis stellt die Rega mit insgesamt 18 Helikoptern die Luftrettung in der Schweiz rund um die Uhr sicher», schreibt die Schweizerische Rettungsflugwacht in ihrer aktuellen Medienmitteilung. Pro Tag helfe die Rega im Schnitt 34 Patient-Innen. Vor Kurzem habe sie einen Vertrag zur Beschaffung von neun Rettungshelikoptern einer neuen Version des Typs H145 von Airbus Helicopters unterzeichnet. Dadurch will sie ihre aktuelle Mittellandflotte mit dem Nachfolgemodell modernisieren und erweitern und investiert dafür insgesamt 104 Millionen Franken.…