SCHWINGEN Beim Hallenschwinget in Thun stehen nächsten Sonntag alle Oberländer Spitzenschwinger im Einsatz. Aus dem Kandertal sind Curdin Orlik, Jan Wittwer, Hanspeter Luginbühl und Thomas Inniger die aussichtsreichsten Kandidaten für Top-Ränge.

Mit dem zweiten Rang am Hallenschwinget in Oberdiessbach hat Jan Wittwer seine Ambitionen schon angedeutet. Auch in Thun ist dem Turnerschwinger eine starke Leistung zuzutrauen. Für Curdin Orlik und Thomas Inniger geht es darum, eine erste Standortbestimmung vorzunehmen. Bereits beim ersten Schwingfest können sie mit einem guten Resultat wichtige Punkte zur Selektion fürs Eidgenössische Schwingfest von Ende August in Pratteln holen. Nebst den Gauverbandsfesten ist für die Oberländer sicher das Bernisch-Kantonale Schwingfest, das am 17. Juli in…