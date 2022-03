Die tiefer gelegenen Skigebiete sind den Wetterbedingungen besonders stark ausgeliefert. Beispielhaft zeigt dies ein Blick nach Aeschiried und auf die dortigen Betriebstage.

MARK POLLMEIER

Der letzte Winter vor der Pandemie war für die Skilift Aeschiallmend AG ernüchternd. In der gesamten Saison 2019/20 war der Trainingslift («Kinderlift») an gerade einmal 3 Tagen in Betrieb. Noch schlimmer traf es die grossen Lifte: Sie liefen an keinem einzigen Tag.

Sicher, so schlimm ist es nicht immer. Nimmt man die vergangenen sechs Jahre, so lief der Trainingslift im Durchschnitt an rund 35 Tagen, die übrigen Lifte an immerhin 19 Tagen.

Gut gestartet – dann kam die Wärme

Die nun zu Ende gehende Saison kann dank der frühen, ausgiebigen Schneefälle im Dezember noch als eine der besseren gelten. Zwar…