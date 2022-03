SPECIAL OLYMPICS Beim elften Special Olympics Gommerlauf räumte das Team Bad Heustrich ab. Jubeln konnten Marc Schneider, Kristin May und Michael Messerli.

MICHAEL SCHINNERLING

Es war, als hätte man für das Team Bad Heustrich extra alles nach Wunsch vorbereitet. Die dreispurigen Loipen im nordischen Zentrum von Ulrichen waren perfekt präpariert und lagen den Athleten gut. Die drei Langläufer zeigten sich von den Vorläufen am Morgen bis zu den späteren Finalläufen in einer ausgesprochen guten Verfassung. Coach Reto Lauber, der schon morgens um 6 Uhr mit dem Team vom Emdthal ins Wallis gereist war, hatte wohl die richtigen Worte gefunden. Alle drei Athleten starteten über die 3000 Meter. Marc Schneider holte Gold, Kristin May Silber und Michael Messerli Bronze. «Dass wir mit drei Athleten…