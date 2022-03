Heutzutage ist es nicht einfach, Freiwillige für ein Amt zu finden. Für das ehrenamtliche Engagement sind deshalb kreative, neue Ideen gefragt. Auch der Adelbodner Frauenverein hat sich für eines seiner Angebote auf die Suche gemacht – und ist fündig geworden.

Der beliebte Seniorenmittagstisch des Frauenvereins musste wegen personeller Veränderungen neu organisiert werden. Aus der Not heraus entstand die Idee, dass die Kochschule in die Bresche springen könnte. Nach Abklärungen mit der Schulleitung, der Schulkommission und der Kochschullehrerin Salomé Glarner stand fest, dass dies eine neue, junge, ja sogar generationenverbindende Lösung ist. Die Schüler der 8. Klasse nahmen die Herausforderung sehr gerne an.

Am vergangenen Dienstag war es dann so weit: der erste Einsatz stand an. Ganz…