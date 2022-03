Am 1. Januar übergaben Anne und René Maeder die operative Führung des Waldhotels Doldenhorn und des «Ruedihus» an ihren Sohn Patric und seine Partnerin Riana Meyer – nach fast fünf ereignisreichen Jahrzehnten.

MICHAEL SCHINNERLING

Am 1. Januar flossen in Kandersteg Tränen, als Anne und René-François Maeder nach 46 Jahren in Anwesenheit der MitarbeiterInnen die offizielle Übergabe des «Doldenhorn» und des «Ruedihus» an Sohn Patric und dessen Partnerin Riana Meyer vollzogen. Patric Maeder und Riana Meyer sind nun für alle Belange im Waldhotel Doldenhorn zuständig. Dabei war lange nicht klar, ob der Junior das Hotel übernehmen würde. Er absolvierte unter anderem die Hotelfachschule in Lausanne (EHL) und schnupperte in diverse Berufe hinein. Schnell merkte er jedoch: «Das ist alles nichts…