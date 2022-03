VORSCHAU Die Brass Band Frutigen unter der musikalischen Leitung von Adrian Germann lädt zu einer schwerelosen Raumfahrt ein. Im Jahr 2222 reist die Crew der BBF in ihrem Raumschiff Transcursus durch ferne Galaxien und sammelt Spuren aus vergangenen Zeiten ein. Mit dem Brass-Antrieb, bestehend aus Musikstücken wie etwa «Fanfare of a new Age», «Planes», «Bad Habits», «Für immer uf di», «Back to the Future III», führt Captain Indagatres das Raumschiff durch die Gefahren des Alls und so zum Erfolg der Mission «Spurensuche».

PRESSEDIENST BB FRUTIGEN

Aufführungsdaten: 19. / 25. / 26. März, jeweils um 20 Uhr im Hotel Simplon, Frutigen. Weitere Informationen unter: www.bbfrutigen.ch