Anthony Hovy, südafrikanisch-schweizerischer Doppelbürger, kam im Jahr 2018 für ein Zwischenjahr in die Schweiz. Aus dem Zwischenjahr ist dann aber ein längerer Aufenthalt geworden. Der 22-Jährige eignete sich rasch die deutsche Sprache an. Im Veloschöpfli Zürcher wurde er zum Fahrradmechaniker ausgebildet und schloss im letzten Jahr erfolgreich die Lehre ab.

Am letzten Wochenende vertrat Anthony Hovy die Schweiz an der Europameisterschaft der Fahrradmechaniker in den Niederlanden – und siegte. Nun plant der frischgebackene Europameister eine Weiterbildung als Betriebsleiter und möchte in weiterer Zukunft gerne in der Fahrradentwicklung tätig sein.

PRESSEDIENST VELOSCHÖPFLI ZÜRCHER / REDAKTION