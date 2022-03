SKI NORDISCH Beim Final der Helvetia Nordic Trophy (HNT)* 2021 / 22 starteten letztes Wochenende in Frankreich 14 AthletInnen des SC Kandersteg. In der Jahresgesamtwertung gingen wieder zwölf Podestplätze an den Verein: vier beim Skispringen und acht in der Nordischen Kombination.

SUSANNA STUDER

Am vergangenen Wochenende fanden in Chaux-Neuve (FR) die Finals der HNT im Skispringen und in der Nordischen Kombination statt. Der Skiclub Kandersteg reiste bereits am Freitag mit 14 AthletInnen in den französichen Jura.

Eigentlich wäre direkt nach der Ankunft ein erstes Training geplant gewesen, aber aufgrund der frühlingshaften Bedingungen war der Schnee zu weich. So starteten sie am Samstagmorgen ohne Training direkt in den Wettkampf – was offensichtlich kein Nachteil war, standen doch neunmal…