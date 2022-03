Seit 15 Jahren bietet die Schweizer Skischule Adelboden Kurse für die Kinder des Amtsbezirks Frutigen an. Die KanderKids sind wohl den meisten Einheimischen ein Begriff. An einem fünftägigen Grundkurs und / oder an acht Mittwochnachmittagen werden die Kinder von ausgebildeten Skilehrer-Innen unterrichtet.

Im diesjährigen Grundkurs vom 10. bis 14. Januar wurden grundlegende Kenntnisse des Skifahrens an 64 Mädchen und Jungen vermittelt. Zusammen mit 161 anderen Kindern nahmen sie ab dem 19. Januar an acht Mittwochnachmittagen am fortführenden Skikurs teil. Mit insgesamt 225 Kindern wurde ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet. 26 SkilehrerInnen unterrichteten in Klassen von 8 bis 9 Kindern.

Am diesjährigen Abschlusstag durfte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Vogellisi-Mütze…