SKI ALPIN Bei frühlingshaften Pistenbedingungen starteten letzten Samstag knapp 70 Mitglieder des SK Frutigen am diesjährigen Klubrennen. Laura Zurbrügg und Matthias Brügger sind die neuen Klubmeister.

Bei milden Frühlingstemperaturen und schönem Wetter traf man sich am Samstag zum Klubrennen bei der Skiklubhütte. Der erste Lauf startete um 10.30 Uhr auf der Elsigenalp. Rund eine Stunde später absolvierten die TeilnehmerInnen den zweiten Lauf.

Bei den Damen nutzte Laura Zurbrügg die Chance und setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Bei den Herren sicherte sich Matthias Brügger – wie schon in vergangenen Jahren – souverän den Titel des Klubmeisters 2022. In der Kategorie Damen ging der zweite Platz an Tanja Trachsel und der dritte an Carla Steiner. Köbi Wyssen musste sich bei den Herren…