Der Kandergrunder Pfarrerssohn Eugen Hermann Haller arbeitete als Herrschaftsgärtner im Ausland, bevor er am Bremgartenfriedhof in Bern eine leitende Stellung einnahm. Heute jährt sich sein Todestag zum 75. Mal. Interessante Werdegänge hatten auch seine Schwester und sein Sohn.

HANS HEIMANN

Eugen Hermann Haller wurde am 24. Mai 1869 als siebtes von insgesamt zwölf Kindern von Franz und Caroline Haller-Moser in Kandergrund geboren. Dort verbrachte er seine ersten Jugendjahre, ehe der Vater – wie damals in Pfarrersfamilien üblich – seinen begabten Jüngling nach Bern ins Burgerliche Waisenhaus zur Weitererziehung schickte. Nach Abschluss der eigentlichen Schulzeit kam der junge Haller auf die Rütti, wo er zum Landwirt hätte ausgebildet werden sollen. Es zeigte sich aber schon bald, dass…