SKICROSS Dem SX Riders Team gelang in den Flumserbergen ein guter Start. Am ersten Ausscheidungsrennen der Schweizer Schülermeisterschaften im Skicross standen noch keine Frutigländer im Einsatz. Jedoch in den Open Rennen am Samstag waren mit Louis Ramu aus Frutigen und Nina Nadja Steudler aus Krattigen wieder Riders aus der Region am Start.

Da auf der «GiantXTour» die Kategorieneinteilungen etwas anders gestaltet sind, musste sich Louis Ramu bereits mit den Erwachsenen – sprich der Elite – messen. Dies gelang ihm recht gut und er durfte sich als Zwölfter klassieren.

Etwas leichter hatte es Nina Nadja Steudler aus Krattigen. Da sie ein Jahr jünger ist als Ramu, konnte sie noch in der Kategorie Women U15 mitfahren. Hier musste sie lediglich Teamkollegin Leena Thommen (Schindellegi) den…