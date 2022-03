LANDWIRTSCHAFT Die Initiative gegen Massentierhaltung findet in der Politik wenig Anklang: Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat sie abgelehnt – ebenso wie den direkten Gegenvorschlag des Bundesrats. Branchenvertreter reagieren sehr unterschiedlich darauf.

BIANCA HÜSING

Die Würde landwirtschaftlicher Nutztiere soll verfassungsrechtlich geschützt werden – so fordert es die 2019 eingereichte Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz». Zum Wohl der Tiere solle der Bundesrat Kriterien für deren Auslauf, Unterbringung und Pflege sowie für die Gruppengrösse pro Stall festlegen und sich dabei an den Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 orientieren. Auch für den Import von Lebensmitteln verlangen die Initianten entsprechende Vorschriften.

Der Bundesrat teilt zwar die Stossrichtung…