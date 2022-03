SKI ALPIN Der «Swisscom Jugend Cup» gilt als aussagekräftigster Gradmesser für JO-FahrerInnen auf nationaler Stufe. In acht Rennen an vier Anlässen misst sich der Nachwuchs in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Super-G. Je ein Rennen dieser Disziplinen dient ebenfalls zum Ermitteln der jeweiligen Jugendschweizermeister U16.

Am vergangenen Wochenende fanden in Saas-Fee die Jugendschweizermeisterschaften Technik statt. Dabei standen am Samstag der Slalom und am Sonntag der Riesenslalom, beide jeweils in zwei Durchgängen, auf dem Rennprogramm. Im Slalom brachte Silas Däpp (SC Gehrihorn-Kiental) zwei schnelle und fehlerfreie Läufe ins Ziel, was für den Reichenbacher zur verdienten Silbermedaille inkl. Vizemeistertitel reichte.

Am Sonntag bestand mit dem Riesenslalom eine weitere…