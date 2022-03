Der Ferienmonat Februar verlief für die Schweizer Bergbahnen wegen der Sportferien und der Aufhebung der Corona-Massnahmen sehr erfreulich – mit einer Ausnahme.

Die Februarzahlen sind in den Skigebieten sehr erfreulich: +27 Prozent bei den Ersteintritten und +37 Prozent beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Der schweizweite positive Trend der Wintersaison setzte sich im Februar fort. In vielen Kantonen fallen die Sportferien auf den Februar, was auch dieses Jahr viele Schneesportbegeisterte in die Berge lockte. Meteorologisch auffällig waren die starken Sturmböen, die zeitweise die Stilllegung von Skiliften und Seilbahnen erforderten. Glücklicherweise fielen diese Stürme nicht auf ein Wochenende und brachten auch viel Neuschnee, besonders in der östlichen Schweiz. Die Alpensüdseite und die…