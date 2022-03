Nach der letztjährigen pandemiebedingten Pause meldete sich die Ludothek Adelboden am Freitag, 18. Februar, mit dem Suppentag zurück. Eine Kelle mit der frisch zubereiteten Gerstensuppe von Karin Noto und ihren Helfer-Innen konnte entweder direkt am neuen Standort auf dem Dorfplatz verspeist oder literweise für ein herzhaftes Zmittag mitgenommen werden. Abgerundet wurde das Essen mit selbstgemachten süssen und salzigen Leckereien. Der Erlös des Suppentags fliesst in neue Spielsachen für die Ludo Adelboden.

KINGA AELLIG, LUDOTHEK ADELBODEN

Mehr zur Ludothek Adelboden finden Sie online unter www.frutiglaender.ch/web-links.html