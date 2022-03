Sobald es im Frühling wieder wärmer wird, machen sich Amphibien zu Tausenden auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Viele von ihnen bleiben dabei wortwörtlich auf der Strecke – sie werden von Autos überrollt. Mancherorts versucht man deshalb, die fortpflanzungswilligen Tiere durch «Zäune» zu schützen.

MARK POLLMEIER

Es ist eine erstaunliche Orientierungsleistung, die Kröten, Molche und Frösche alljährlich vollbringen: Um zu laichen, kehren sie stets zu dem Gewässer zurück, in dem sie selbst aus dem Ei geschlüpft sind. Dabei orientieren sie sich unter anderem am Erdmagnetfeld und an Gerüchen. Weil die Sommerlebensräume mancher Arten weit von ihrem Laichgebiet entfernt sind, legen sie teils mehrere Kilometer zurück.

Der Heimkehrdrang ergibt durchaus Sinn: Wo im letzten Jahr ein Teich war,…