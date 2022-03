Ich wurde am 1. Juni 1936 als vierter Bub auf dem Antlisboden im Hirzboden den Eltern Abraham und Elise Inniger-Bärtschi geboren. Meine Brüder waren elf, acht und sieben Jahre älter und meine Schwester kam acht Jahre später zur Welt. So war ich lange Zeit mit der Mutter alleine. Sie erzählte mir viele Geschichten aus der Bibel, die mich zum Glauben führten und mir nützlich waren. 24 Jahre lang durfte ich in der Sonntagsschule mithelfen. Die Schule besuchte ich im Hirzboden und wechselte zeitweise in den Boden. Beim Schulaustritt durfte ich den Unterweisungskurs besuchen und habe mich für die Nachfolge Jesu entschieden.

Ich hatte die Gelegenheit, bei Albert Künzi Zimmermann zu erlernen und war 15 Jahre in diesem Geschäft. Es war eine schöne und anspruchsvolle Zeit. 1964 verheiratete ich…