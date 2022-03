Der Ukraine-Krieg macht sich auch an den Zapfsäulen bemerkbar: In den letzten Tagen wurden an den Tankstellen rekordhohe Preise aufgerufen. Grund dafür ist vor allem die Zurückhaltung der grossen Erdölhändler.

MARK POLLMEIER

Russland ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt. Der Krieg gegen die Ukraine hat deswegen auch Auswirkungen auf die Ölpreise. In vielen Ländern Europas zahlen Autofahrer und Transportfirmen derzeit so hohe Spritpreise wie kaum je zuvor. Auch im Frutigland sprang der Literpreis für Diesel und Super plus in den vergangenen Tagen deutlich über die Marke von 2 Franken. Dabei ist es nicht einmal so, dass das russische Öl bereits knapp wäre. Russisches Öl und Gas wird weiterhin produziert und geliefert; es gibt bislang kein Embargo für diese Rohstoffe. Vielmehr…